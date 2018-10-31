ايطاليا تؤكد مرة اخري علي دعمها للاتفاق النووي

وقال جوزيبي كونتي الذي يزور الهند للمشاركة في اجتماع اقتصادي مشترك، قال في حديث لصحيفة 'اينديا تودي' ان تنفيذ الاتفاق النووي قد يحسن الامن الدولي والاقليمي ويعزز الثقة بين الاطراف المختلفة.

وحول المرحلة الجديدة من العقوبات الاميركية علي ايران قال رئيس الوزراء الايطالي 'نحن واثقون من ان العقوبات ليست هدفا بل هي اداة فالعقوبات تعطي معناها فقط حينما تؤدي الي حل سياسي لكنها لايمكن ان تكون بديلا للحل سياسي'.

وشدد كونتي 'نحن نبحث عن ستراتيجيات وسياسات يكون هدفها الحفاظ علي الاتفاق النووي والتعاون الاقتصادي مع ايران'.

انتهي**س.ر

