الخارجية الايرانية تفند مزاعم مسؤول دنماركي

وفند بهرام قاسمي الاخبار المغرضة التي نشرت بشان العملية الفاشلة التي تعرض لها احد المعارضين الإيرانيين في الدنمارك ومزاعم الصاقها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصف قاسمي هذه المزاعم بانها تأتي في اطار المؤامرات والمخططات التي يحيكها الاعداء ضد العلاقات الجيدة والمتنامية بين ايران واوروبا في الظروف الخاصة والخطيرة الراهنة.

وزعمت بعض وسائل الاعلام الغربية اليوم نقلا عن الشرطة الدنماركية ان عناصر تابعة لايران ضالعة في الهجوم الذي تعرض له احد المعارضين الايرانيين في هذا البلد .

وقامت الخارجية الدنماركية اثر انتشار هذه الاخبار باستدعاء السفير الايراني لدي كوبنهاغن .

انتهي**س.ر

