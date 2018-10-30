ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني

طهران/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر- قال مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني ان ايران والعراق وقعا علي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.

وقال رضا جعفر زاده، ان مذكرة التفاهم تنص علي زيادة عدد الرحلات الاسبوعية بين البلدين من 91 الي 120 رحلة الي جانب التعاون في مجالات التدريب وسلامة الطيران ومراجعات منظمة الطيران المدني الدولي المستمرة والملاحة الجوية.
وتابع ‌ إنه تم خلال زيارة وفد منظمة الطيران المدني الي العراق توقيع وثيقتين حول التعاون الثنائي في مجال تنظيم مواعيد الرحلات والبحث والإنقاذ.
واوضح ان الوفد قام بزيارة الي مطار النجف الدولي واطلع عن كثب علي فعاليات تقديم الخدمات للمسافرين الإيرانيين واجري حوارا مع سلطات المطار بشأن رفع مستوي الخدمات.
انتهي**س.ر



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ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني

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