الاتحاد الاوروبی: آلالیات المالیة الخاصة بایران قید التنفیذ

طهران/ 30 تشرین الاول/ اكتوبر-قال احد الناطقین باسم الاتحاد الاوروبی الیوم الثلاثاء ان الالیات المالیة الخاصة بالحفاظ علي التعاون المالی والتجاری بین ایران والاتحاد الاوروبی قید التنفیذ.

وقال موقع دویتشه فیله الالمانی الذی لم یذكر اسم المسؤول ان الاتحاد الاوروبی عازم علي الحفاظ علي الاتفاق النووی مع ایران.
انتهي**س.ر



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الاتحاد الاوروبی: آلالیات المالیة الخاصة بایران قید التنفیذ

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