ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

اسطنبول/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر-قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ان المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية وان دول الجوار والدول الاوروبية قاومت وبشكل جيد لحد الان اجراء واشنطن الاحادي.

واضاف الوزير محمد جواد ظريف في حديث لمراسل ارنا علي هامش الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية ايران وتركيا واذربيجان في اسطنبول، اضاف ان الاميركان لم يحققوا ما كانوا يتوقعونه من عقوباتهم غير القانونية علي ايران.
واوضح ان المجتمع الدولي يواجه اليوم خيارا واحدا وذلك لايتعلق بالاتفاق النووي او ايران وذلك الخيار هو دعم الاسلوب القانوني امام الغطرسة .
ووصف وزير الخارجية قرار اميركا في فرض العقوبات علي ايران بانه يعارض القوانين والاعراف الدولية وقال 'للاسف ان هذا البلد الخارق للقانون يريد معاقبة تلك الدول الملتزمة به'.
وقال ان هذا الاسلوب ستكون له تداعيات كثيرة علي النظم العالمي.
واشاد ظريف بمواقف رئيس جمهورية تركيا ووزير خارجيتها في دعم ايران امام عقوبات اميركا غيرالمنطقية والاحادية وقال ان بعض شركات القطاع الخاص قد تغير اسلوب تعاملها مع ايران ولكن بعض الدول كتركيا لاتسمح بالمساس بعلاقاتها مع ايران من اجل بلد اخر.
وقال ظريف ان تركيا واذربيجان اعلنتا دعمهما لموقف ايران امام العقوبات واكدتا استمرار تعاونهما مع ايران.
واضاف انه تم في اجتماع اسطنبول بحث موضوع الترانزيت والطاقة والنقل والسياحة والتعاون المعرفي وقال 'نحن نأمل في استمرار هذا التعاون'.
ووصف اجتماع اليوم بانه بناء وجيد للغاية وقال انه تقرر عقد الاجتماع الثلاثي القادم في طهران واستمرار التعاون وفقا لما ينص عليه البيان الصادر عن اجتماع اسطنبول.
انتهي**س.ر



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ظريف: المجتمع الدولي واقف بوجه العقوبات الاميركية

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