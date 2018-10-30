النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

وقال رئيس المجلس الاعلي المشترك للعلاقات بين ايران والعراق الذي يزور النجف للمشاركة في زيارة الاربعين ، قال ان ايران حكومة وشعبا تعبر عن شكرها وتقديرها لاستضافة العراق للزوار الايرانيين.

وهنأ مرة اخري انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق متمنيا المزيد من الموفقية والنجاح للحكومة والشعب في العراق.

واشار جهانغيري الي العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية الراسخة بين البلدين وقال ان العلاقات بين ايران والعراق لابد ان تتوثق اكثر من ذي قبل في كافة الابعاد.

وقدم جهانغيري في الاتصال دعوة للرئيس العراقي لزيارة ايران.

من جانبه عبر الرئيس العراقي عن ارتياحه لمشاركة النائب الاول للرئيس الايراني في مراسم اربعين الامام الحسين(ع).

واشار الي نجاح العراق في اقامة مراسم الاربعين قائلا ان الحكومة والمسؤولين في العراق يفخرون باقامة هذه المراسم بافضل شكل ممكن.

وعبر عن شكره للدعوة التي تلقاها لزيارة ايران معربا عن امله في ان يقوم بها في اول فرصة ممكنة.

انتهي**س.ر

