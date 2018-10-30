في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

بغداد/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر- عبر النائب الاول لرئيس الجمهورية في اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس العراقي برهم صالح ، عبر عن شكره لحسن استضافة العراق حكومة وشعبا لزوار الاربعين بمن فيهم الزوار الايرانيين.

وقال رئيس المجلس الاعلي المشترك للعلاقات بين ايران والعراق الذي يزور النجف للمشاركة في زيارة الاربعين ، قال ان ايران حكومة وشعبا تعبر عن شكرها وتقديرها لاستضافة العراق للزوار الايرانيين.
وهنأ مرة اخري انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق متمنيا المزيد من الموفقية والنجاح للحكومة والشعب في العراق.
واشار جهانغيري الي العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية الراسخة بين البلدين وقال ان العلاقات بين ايران والعراق لابد ان تتوثق اكثر من ذي قبل في كافة الابعاد.
وقدم جهانغيري في الاتصال دعوة للرئيس العراقي لزيارة ايران.
من جانبه عبر الرئيس العراقي عن ارتياحه لمشاركة النائب الاول للرئيس الايراني في مراسم اربعين الامام الحسين(ع).
واشار الي نجاح العراق في اقامة مراسم الاربعين قائلا ان الحكومة والمسؤولين في العراق يفخرون باقامة هذه المراسم بافضل شكل ممكن.
وعبر عن شكره للدعوة التي تلقاها لزيارة ايران معربا عن امله في ان يقوم بها في اول فرصة ممكنة.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

اتصال هاتفي

برهم صالح

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

معظم المشاهدات

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

تعريف نظام مصرفي جديد بين إيران والصين

تعريف نظام مصرفي جديد بين إيران والصين

ظریف: أمریكا لن تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إیران

ظریف: أمریكا لن تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إیران

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

وزير الخارجية الإيراني يتوجه الي اسطنبول

وزير الخارجية الإيراني يتوجه الي اسطنبول

أحدث الأخبار

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشكر حسن استضافة العراق لزوار الاربعين

اقامة مراسم اربعين الامام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم اربعين الامام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة

جهانغيري: مراسم الاربعين فتحت طريق الود والصداقة بين الشعبين الايراني والعراقي

خلال لقائه مع محافظ النجف

جهانغيري: مراسم الاربعين فتحت طريق الود والصداقة بين الشعبين الايراني والعراقي

جهانغيري: مسيرات الاربعين تحيي الاسلام المقارع للظلم

جهانغيري: مسيرات الاربعين تحيي الاسلام المقارع للظلم

التعاون بين الهند وايران وروسيا ضروري لتنشيط ممر الشمال-جنوب

التعاون بين الهند وايران وروسيا ضروري لتنشيط ممر الشمال-جنوب

موضوعات مرتبط