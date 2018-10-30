خلال لقائه مع محافظ النجف

جهانغيري: مراسم الاربعين فتحت طريق الود والصداقة بين الشعبين الايراني والعراقي

طهران/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر-قال النائب الاول لرئيس الجمهورية ان مراسم اربعين الامام الحسين(ع) فتحت طريق المودة والصداقة بين الشعبين الايراني والعراقي اكثر من ذي قبل مؤكدا ان فرصة حضور الملايين من الزوار الايرانيين في العراق لها تداعيات مادية ومعنوية كثيرة لابد من الحفاظ عليها .

واضاف اسحاق جهانغيري لدي لقائه اليوم الثلاثاء محافظ النجف 'جواد الياسري' انه يزور العراق ليعبر عن خالص شكره وامتنانه للعراق حكومة وشعبا لاستضافته اكثر من مليوني زائر ايراني وقال 'لابد ان اتقدم بالشكر ايضا للمراجع في النجف الذين ساهموا بتوجيهاتهم في اقامة هذه المراسم بافضل شكل ممكن'.
واوضح لاشك ان تشكيل الحكومة العراقية سيساهم في دفع مسار التقدم والتطور في العراق الي الامام مؤكدا ان الانتخابات في العراق كانت انموذجا جيدا للديمقراطية في المنطقة.
من جانبه قال محافظ النجف ان الشعب العراق ومدينة النجف يفخران باستقبال زوار الامام الحسين(ع) خاصة الايرانيين والنائب الاول للرئيس الايراني قائلا ان الاربعين له دور بالغ الاهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وعبر الياسري عن ارتياحه لافشال مؤامرات الاعداء لاثارة الفتنة بين شعبي البلدين وقال 'نحن نعبر عن اسفنا للاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الايرانية في البصرة ونأمل بتوثيق العلاقات الثنائية في ظل الجهود التي يبذلها مسؤولو الجانبين'.
وقد وصل جهانغيري صباح اليوم الثلاثاء الي مدينة النجف للالتحاق بمسيرات الاربعين.
انتهي**س.ر



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جهانغيري: مراسم الاربعين فتحت طريق الود والصداقة بين الشعبين الايراني والعراقي

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