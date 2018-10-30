جهانغيري: مسيرات الاربعين تحيي الاسلام المقارع للظلم

واضاف اسحاق جهانغيري اليوم الثلاثاء لدي وصوله مطار النجف الاشرف في حديث للمراسلين 'ان الاربعين بات اليوم رمزا مهما في العالم الاسلامي وان الملايين من عشاق الامام الحسين عليه السلام يشاركون في هذه المراسم وهذه المسيرات العظيمة'.

واوضح ان الاربعين يحمل رسائل عديدة في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية مؤكدا ان مسيرات الاربعين باتت اليوم رمزا لاقتدار الامة الاسلامية خاصة الشعبين والحكومتين في ايران والعراق.

ووصف مراسم الاربعين بانها تؤدي الي احياء الاسلام المقارع للظلم و الاسلام الذي يقول 'لا' لجميع انواع الظلم الذي حمل رايته الامام الحسين عليه السلام.

واشار الي المشاركة الواسعة لابناء الشعب الايراني في مسيرات الاربعين قائلا انه يشارك في مراسم العام اكثر من مليوني ايراني من عشاق الامام الحسين (ع) .

وقال انه يشارك الي جانب سائر المواطنين في هذه المراسم ليعبر عن شكره للعراق حكومة وشعبا لاستضافة زوار الامام الحسين .

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية انه ليس هناك حكومة تستضيف هذا العدد المليوني من الزوار في برهة زمنية محددة مؤكدا ان الشعب العراقي يستضيف بافضل صورة ممكنه الزوار دون ان تحدث اي مشكلة امنية وهذا ما يدل علي اقتدار الحكومة العراقية ونحن نأمل في ان نشهد المزيد من النجاح للحكومة العراقية الجديدة .

وكان في استقبال النائب الاول لرئيس الجمهورية في مطار النجف صباح اليوم الثلاثاء محافظ مدينة النجف الاشرف وعدد اخر من المسؤولين.

انتهي**س.ر

