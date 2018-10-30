التعاون بين الهند وايران وروسيا ضروري لتنشيط ممر الشمال-جنوب

وقال 'سورش برابو' خلال استقباله وفدا روسيا ان اجتماعا ثلاثيا للهند وروسيا وايران سيعقد في 23 نوفمبر- تشرين الثاني القادم لبحث موضوع ممر الشمال- جنوب الدولي ( INSTC) من اجل تنشيط هذا الممر البالغ 7 الاف و 500 كيلومتر في اسرع وقت ممكن.

واوضح ان هذا الممر سيعزز التعاون في مجال النقل وسيؤدي الي تعزيز التواصل مع دول اسيا الوسطي.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الهندية في بيان لها ان ممر الشمال-جنوب هو اقصر طريق يربط المحيط الهندي بالخليج الفارسي عبر ايران وروسيا وشمال اوروبا. ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الممر 20 الي 30 مليون طن في العام مما سيخفض التكلفة نحو 30 الي 40 بالمئة.

ويعد ممر الشمال-جنوب الدولي من اهم الطرق الاستراتيجية في العالم.

انتهي**س.ر

