صدقيان: الهدف من زيارة نتنياهو الي عمان هو تطبيع العلاقات بين العرب واسرائيل

طهران/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر-قال رئيس المركز العربي للدراسات الايرانية ان الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني الي عمان جاءت في اطار اخطر مما يسمي بصفقة القرن واكد ان الهدف منها هو تطبيع العلاقات بين العرب واسرائيل.

واضاف 'محمد صالح صدقيان' في حديث لمراسل ارنا حول اهداف زيارة نتنياهو لسلطنة عمان 'نحن كنا علي علم بوجود علاقات سرية بين اسرائيل وبعض دول الخليج الفارسي لكن ما لم نكن نتوقعه هو ان يقوم رئيس الوزراء الصهيوني بكل صلافة بزيارة لاحدي هذه الدول وليس لدول تربطه معها علاقات دبلوماسية مثل مصر او الاردن'.
وفيما اذا كان الهدف من هذه الزيارة هو مشروع ما يسمي ب'صفقة القرن' قال صدقيان ان هذه الصفقة ولدت ميتة ولاتوجد هناك ارضية لتحقيقها في المنطقة او حتي في فلسطين نفسها وحتي ترامب لم يشر اليها في كلمته امام الامم المتحدة بل تحدث عن حل الدولتين وهذا ماكان قد طرحه سلفه اوباما وحتي مصر والاردن اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ومع غزه ورام الله لم تستطيعا ان تتكيفا معها.
وقال 'انا اعتقد ان هذه الزيارة تأتي في اطار اخطر من صفقة القرن فان حضور نتنياهو في بلد عربي كسلطنة عمان انما يهدف لتطبيع العلاقات السياسية بين الدول العربية واسرائيل وان من وراء هذا المشروع سواء اميركا او بريطانيا او اي جهة اخري يعمل علي تحقيق خطة في غاية الخطورة '.
وشدد صدقيان بالقول ان النخبة والاحزاب والمجموعات العربية والاسلامية لابد ان تكون حساسة جدا حيال موضوع تطبيع العلاقات مع اسرائيل فنحن بحاجة الي حركة شعبيه كما حدث في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ضد تطبيع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية.
انتهي**س.ر



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صدقيان: الهدف من زيارة نتنياهو الي عمان هو تطبيع العلاقات بين العرب واسرائيل

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