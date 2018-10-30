السفير الفرنسي في واشنطن: سنحافظ علي الاتفاق النووي وننفذه بكل اقتدار

واضاف السفير 'جيرارد ارود' مساء الاثنين في كلمة القاها في مؤسسة هادسون 'فيما يتعلق بالاتفاق النووي فهناك اختلاف كبير مع اميركا. الموضوع ليس تجاريا بل سياسيا فنحن نعتقد ان اميركا بانسحابها من الاتفاق النووي ارتكبت خطأ كبيرا'.

واوضح 'نحن نعتقد ان الاتفاق النووي مع ايران لم يكن اتفاقا كاملا لكنه يضمن اليات متعددة للاشراف علي برنامجها النووي'.

وقال السفير ارود ان موقف باريس واضح في هذا الشأن 'فنحن عازمون علي الحفاظ علي الاتفاق النووي وتنفيذه بكل اقتدار '.

وانتقد ارود التهديد الاميركي للشركات التي ترغب في التعاون مع ايران وقال ان اميركا تفرض عقوبات علي الشركات الاوروبية التي تريد التعاون التجاري مع ايران في اطار قانوني وهذا ما سيترك تداعيات سياسية علي الرأي العام وسيثير سخطه.

انتهي**س.ر

