ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

نيويورك/ 30 تشرين الاول/ اكتوبر- قال وزير الخارجية الايرانية 'هذه هي المرة الاولي التي لايحاول الاوروبيون الوقوف ضد سياسات اميركا فحسب بل يفكرون ايضا في آليات للتعويض عما تلحقه العقوبات'.

واضاف الوزير ظريف في حوار مع مراسل شبكة 'سي بي اس' الاخبارية نشرته يوم امس الاثنين ان العقوبات التي تفرضها اميركا علي ايران قد تكون لها تداعيات اقتصادية لكنها لاتغير السياسات وان الولايات المتحدة باتت مدمنة علي العقوبات وتعتقد ان العقوبات هي الاكسير لكل المشاكل.
واضاف 'انهم في الحقيقة يلحقون الضرر بالشعب ونحن كحكومة ملتزمون بخفض تداعيات العقوبات الي ادني حد ممكن'.
وحول مبادرة اوروبا لانتفاع ايران من خطة العمل المشترك الشاملة قال وزير الخارجية 'هذه هي المرة الاولي التي لايبدي فيها الاوروبيون وجهات نظرهم حول سياسة اميركا فحسب بل يحاولون ايضا اعتماد الية لايقاف العقوبات والتعويض عنها'.
وتابع ظريف' نحن لم نخصص عامين ونصف العام من وقتنا للمباحثات من اجل التوصل الي هذا الاتفاق لننسحب بعدها منه بسهولة ونحن واثقون من انه ليس هناك اتفاق افضل منه ولايمكن ان يكون لاميركا اتفاق افضل من الاتفاق الموجود.'
وشدد بالقول 'هذا افضل اتفاق لنا ولاوروبا واميركا وروسيا والصين وجميع المجتمع الدولي'.
وحول العقوبات المقررة في الرابع من نوفمبر- تشرين الثاني القادم قال ظريف 'الجميع يعتقد ان العقوبات سبق وتركت تأثيرها علي الاقتصاد . نحن بعد هذه العقوبات سنرد علي الاميركان وفقا لبرامجنا' دون ان يقدم اي ايضاحات.
ورفض ما ورد عن احد اعضاء لجنة الامن القومي بشأن وجود وساطة عمانية حاليا للحوار مع اميركا قائلا 'نحن لانرفض هذه الامكانية وقد تم ذلك في السابق ويمكن ان نقوم به مرة اخري'.
انتهي**س.ر



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ظريف:هذه هي المرة الاولي التي تقف فيها اوروبا بوجه العقوبات الاميركية

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