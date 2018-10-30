وزير الصناعة يؤكد علي تعزيز التعاون بين طهران وانقره

وقال الوزير رضا رحماني في اللقاء يوم امس الاثنين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في اقامة تعاون ودي في اطار المصالح الثنائية مع جميع دول العالم وان سياسة حكومة التدبر والامل قائمة علي تعزيز العلاقات مع دول الجوار خاصة تركيا .

واضاف ان البلدين الجارين والشقيقين تربطهما علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية الي جانب العديد من القواسم الدينية والثقافية وكل ذلك يشكل فرص جيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.

واوضح انه ليست هناك اي قيود امام تعزيز العلاقات مع تركيا وان الوزارة ادرجت ازالة كافة العقبات الموجودة امام تطوير العلاقات مع انقره علي جدول اعمالها.

من جانبه هنأ السفير التركي بانتخاب رحماني وزيرا للصناعة وقال 'لاشك ان تجاربه ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ونجاح اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين'.

انتهي**س.ر

