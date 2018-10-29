غلامي: الارضية متوفرة للتعاون التقني بين ايران وبيلاروسيا

واشار الوزير منصور غلامي في اللقاء الي مكانة بيلاروسيا الهامة في العلاقات الدولية وقال 'طالما كان هناك تنسيقا جيدا بين البلدين في القضايا السياسية والاقليمية كما ربطتنا علاقات تجارية واقتصادية جيدة يمكن اغتنام الفرص المتوفرة لتعزيزها اكثر فاكثر.

ووصف الاتفاقيات الموقعة بين ايران وبيلاروسيا في السنوات الاخيرة بالخطوة الجيدة وقال 'نحن بحاجة الي المزيد من العمل في هذا المجال'.

واشار الي الارضيات المتوفرة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة الجامعي وبين المراكز البحثية والواحات التقنية لكلا البلدين.

من جانبه اشار السفير لازارجيك الي القرارات التي توصلت اليها اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي في دورتها السادسة مؤكدا علي اهمية تحقيق اهداف جميع البروتوكولات ومتابعة نتائجها في الاجتماع القادم للجنة.

انتهي**س.ر

