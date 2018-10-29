افتتاح اكبر مطار في العالم في مدينة اسطنبول

كما حضر مراسم افتتاح المطار امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني و رئيس قبرص الشمالية التركية ورؤساء جمهوريات السودان وباكستان وقرغيزيا والبانيا وكوسوفو ومولدافيا ورؤساء وزراء بلغاريا والبوسنة والهرسك وصربيا ووزيرا خارجيتي جورجيا واذربيجان.

وتزامن افتتاح المطار مع الذكري الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 1923.

وبلغت استثمارات المرحلة الأولي من المطار ستة مليارات يورو، ومن المنتظر أن تقدم خدمات لـ90 مليون مسافر سنويًا.

ومن المنتظر أن يضم المطار ستة مدرجات مستقلة، وقدرة استيعابية تتسع لـ500 طائرة في آن واحد.

كما سيضم مرأبًا مفتوحًا وآخر مغلقًا للسيارات، بسعة 70 ألف سيارة، إضافة إلي 200 مليون مسافر سنويًا، لينال بهذا لقب أكبر مطار حول العالم.

من المتوقع إقلاع خمس رحلات وهبوط مثلها في اليوم الأول من افتتاح المرحلة الأولي من المطار.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية أن وجهة الرحلات الداخلية، في 31 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، ستكون إلي ولايات: أنقرة وإزمير وأنطاليا.

فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو جمهورية قبرص الشمالية التركية، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وإلي أذربيجان، في الثامن من الشهر نفسه.

وتعتزم سلطات المطار، إتمام أعمال النقل من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلي المطار الجديد، بحلول نهاية العام الجاري، لتتمكن بعدها ألفا طائرة من الإقلاع والهبوط يوميًا.

وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار إسطنبول الثالث (الجديد) نحو أكثر من 350 وجهة في أرجاء العالم.

وحاليًا، تضم إسطنبول مطارين، هما: مطار 'أتاتورك' في الشطر الأوروبي من المدينة، و'صبيحة غوكجن' في الشطر الآسيوي.

انتهي**س.ر

