افتتاح المعرض التجاري المشترك بين ايران وافغانستان في ولاية هرات

وقال المسؤول التنفيذي لإقامة معارض منظمة تنمية التجارة الإيرانية 'علي رضا صدر زاده' إنّ 30 شركة من إيران و 10 شركات من أفغانستان تشارك في هذا المعرض.

وأضاف صدر زاده انه يتم في هذا المعرض عرض امكانيات الشركات في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والأجهزة المنزلية.

ووصف القنصل العام الإيراني في ولاية هرات 'محمود افخمي' وصف مستوي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران وأفغانستان بأنها جيدة جدا، مضيفا ان القواسم المشتركة بين البلدين ساهمت في ترسيخ العلاقات بينهما بشكل واسع.

بدورها أشارت مساعدة محافظ ولاية هرات 'مونسه حسن‌زاده' إلي أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تعزيز الدخل القومي وخلق فرص العمل، داعية القطاع الايراني الخاص إلي الاستثمار في الصناعة الأفغانية .

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