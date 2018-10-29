السفير الإيراني في بغداد: المواكب الإيرانية تواصل نشاطها حتي عودة جميع الزوار

وأضاف مسجدي اليوم الإثنين في تصريح لمراسل إرنا علي هامش زيارته الي النجف الأشرف التي جاءت بهدف المشاركة في مسيرة زيارة الأربعين وتفقد المواكب العراقية والإيرانية، ان المواكب العراقية تختتم أعمالها في يوم الأربعين لكن المواكب الإيرانية تواصل نشاطها لايام اخري كي لا يواجه الزوار أية صعوبة في طريق العودة.

وتابع ان معظم زوار الأربعين الإيرانيين يعتبرون زيارة النجف والكاظمية وسامراء متممة لزيارة الاربعين ويتوجهون نحو هذه المدن المقدسة بعد الانتهاء من زيارة الأربعين ولهذا فانه من الضروري تقديم الخدمات اللازمة لهم علي طريق العودة.

وأكد السفير الإيراني في بغداد، ان أبناء الشعب العراقي الشريف هم المضيفون الرئيسيون لهذه المراسم المليونية مشيرا الي كثافة المواكب العراقية علي الطرق المؤدية الي كربلاء المقدسة مضيفا؛ انه تم استقرار عدد من المواكب معظمها إيرانية علي المحاور الأخري بما في ذلك سامراء والكاظمية .

وحسب مسجدي، وصل حتي الآن مليون و750 ألف زائر إيراني الي العراق ومن المتوقع ان يصل هذا العدد حتي نهاية الأربعين الي مليونين شخص.

وتفقد سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد خلال مسيرة الأربعين العديد من المواكب والحسينيات واطلع عن كثب علي وجهات نظر والمشاكل الموجودة.

إنتهي**أ م د**س.ر

