مؤسسة الجمارك الايرانية : قيمة التجارة الخارجية تجاوزت الـ 53 مليار دولار

وفي تصريح له اليوم الاثنين، لفت عسكري الي ان الميزان التجاري في البلاد سجّل خلال هذه الفترة فائضا بقيمة 926 مليون دولار.

وتابع قائلا، لقد حققت ايران خلال الاشهر السبعة الماضية 27 مليارا و229 مليون دولار، بواقع 67 مليونا و362 الف طن في مجال الصادرات غير النفطية.

كما اشار رئيس مؤسسة الجمارك الايرانية الي ان حجم الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة سجل زيادة بنسبة 13,35 بالمئة في مجال العملة الصعبة وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

كما نوّه عسكري الي تراجع حجم الاستيراد خلال الاشهر السبعة الماضية بنسبة 8,68 بالمئة من حيث الوزن و11,7 بالمئة في مجال العملة الصعبة.

انتهي ** ح ع

