شهيد و80 مصابا في قمع الاحتلال الصهيوني للمسير البحري ال 14

غزة/ 29 تشرين الأول/ أكتوبر/ إرنا- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من ثمانين مساء اليوم الاثنين اثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسير البحري ال 14 الذي يسانده مسير بري علي الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزار ةالصحة في غزة د. أشرف القدرة ان المواطن محمد عبد الحي ابو عبادة 27 عاما من سكان مخيم الشاطئ غرب غزة استشهد اثر اصابته برصاصة في العنق قرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة موضحا ان 15 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي وسبعة من الاطقم الطبية والمسعفين اضافة الي حالات اختناق بالعشرات.
واستنكر القدرة استهداف الطواقم الطبية مؤكدا الاستمرار في تقديم الرسالة الانسانية في وجه محتل لا يتقن سوي لغة القتل.
ووصل الالاف من المواطنين الي شواطيء بيت لاهيا تلبية لدعوة من الهئية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
ويتظاهر الفلسطينيون منذ عدة ثلاثة اشهر قرب شاطيء بيت لاهيا للمطالبة بمنفذ بحري يربط غزة بالعالم.
**387**س.ر



برچسب ها

سياسي

شهيد

80 مصاب

مسير بحري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

شهيد و80 مصابا في قمع الاحتلال الصهيوني للمسير البحري ال 14

معظم المشاهدات

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

النائب الاول لرئیس الجمهوریة الایرانی:

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

أحدث الأخبار

الرئيس العراقي: نستلهم من ثورة الامام الحسين (ع) مسارا عمليا في تطبيق الإصلاح

الرئيس العراقي: نستلهم من ثورة الامام الحسين (ع) مسارا عمليا في تطبيق الإصلاح

غلامي: الارضية متوفرة للتعاون التقني بين ايران وبيلاروسيا

غلامي: الارضية متوفرة للتعاون التقني بين ايران وبيلاروسيا

ظريف: ليس بامكان اي مستبد ان يضع حدا للنضال من اجل العدالة

في تغريدة له بمناسبة اربعين الامام الحسين (ع)

ظريف: ليس بامكان اي مستبد ان يضع حدا للنضال من اجل العدالة

افتتاح اكبر مطار في العالم في مدينة اسطنبول

بمشاركة وزير الخارجية الايراني

افتتاح اكبر مطار في العالم في مدينة اسطنبول

الجعفري: دول غربية تواصل عرقلة وتسييس العمل الإنساني خدمة لأجنداتها

الجعفري: دول غربية تواصل عرقلة وتسييس العمل الإنساني خدمة لأجنداتها

موضوعات مرتبط