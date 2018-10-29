شهيد و80 مصابا في قمع الاحتلال الصهيوني للمسير البحري ال 14

وقال الناطق باسم وزار ةالصحة في غزة د. أشرف القدرة ان المواطن محمد عبد الحي ابو عبادة 27 عاما من سكان مخيم الشاطئ غرب غزة استشهد اثر اصابته برصاصة في العنق قرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة موضحا ان 15 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي وسبعة من الاطقم الطبية والمسعفين اضافة الي حالات اختناق بالعشرات.

واستنكر القدرة استهداف الطواقم الطبية مؤكدا الاستمرار في تقديم الرسالة الانسانية في وجه محتل لا يتقن سوي لغة القتل.

ووصل الالاف من المواطنين الي شواطيء بيت لاهيا تلبية لدعوة من الهئية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ويتظاهر الفلسطينيون منذ عدة ثلاثة اشهر قرب شاطيء بيت لاهيا للمطالبة بمنفذ بحري يربط غزة بالعالم.

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