هنية: دماء الشهداء رسالة غاضبة في وجه المطبعين

واعرب هنية خلال مراسم تشييع ثلاثة شهداء أطفال وسط قطاع غزة أن دماء الاطفال رسالة غاضبة في وجه كل المتطبعين الذين يستقبلون قادة الاحتلال و وزراء الاحتلال و فرق الاحتلال الرياضية وغيرها ان هذه الدماء هي التي تكتب تاريخنا بالدم وبالشهادة وهي التي تعبر عن ارادة الشعب وارادة الامة'.

واكد هنية ان العدو الاسرائيلي لا ولن يكون له مكان علي الخارطة السياسية في المنطقة وأن كل محاولات التطبيع لا يمكن أن تزيف الوعي الفلسطيني العربي الاسلامي .

وأضاف :'نحن علي علاقة وثيقة بكل أبناء أمتنا وبكل الدول العربية والاسلامية ولكن قرار المقاومة مستقل ومسيرات العودة تحركها ارادة الجماهير ومن أجل تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلها المسيرات وعلي رأسها كسر الحصار لن تزيدنا هذه الجريمة الا ثبات في الميدان وتمسك بالمقاومة والتمسك بثوابت قضيتنا الفلسطينية'.

وقتل جيش الاحتلال الصهيوني ثلاثة أطفال علي الحدود الشرقية لقطاع غزة بداعي محاولتهم زرع عبوة ناسفة وهو ما نفته الحقائق علي الارض.

انتهي**387**س.ر

