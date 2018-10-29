مسؤول بوزارة العمل : لتعزيز طاقات التعاونيات في مواجهة الحظر

وفي تصريح له اليوم الاثنين، لف 'مال خليفة' الي ان التقديرات تشير ان التعاونيات قادرة علي تحقيق 3 مليارات دولار عبر الصادرات؛ داعيا في السياق الي تفعيل دور التعاونيات في القري والمناطق الحدودية.

وتابع المسؤول في وزارة العمل والرخاء الاجتماعي قائلا ان التعاونيات قادرة، باقل كلفة، علي توزيع البضائع الاساسية بين الشعب في جميع انحاء البلاد.

وتطلع مال خليفة الي تحسين شبكة توزيع البضائع (الاساسية) من خلال برامج وسياسات وزير العمل والرخاء الاجتماعي المنتخب حديثا، وذلك باستخدام اكثر من 4 الاف تعاونية؛ وبما يسهم في تعزيز فرص العمل للطاقات الشبابية في ايران.

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