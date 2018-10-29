مسؤول بوزارة العمل : لتعزيز طاقات التعاونيات في مواجهة الحظر

طهران / 29 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مدير عام شؤون التعاونيات في وزارة العمل والرخاء الاجتماعي 'يعقوب رستمي مال خليفة' ان تعزيز طاقات العاونيات ودورها في مجال الصادرات يسهم بشكل كبير في صمود البني الاقتصادية خلال ظروف الحظر.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، لف 'مال خليفة' الي ان التقديرات تشير ان التعاونيات قادرة علي تحقيق 3 مليارات دولار عبر الصادرات؛ داعيا في السياق الي تفعيل دور التعاونيات في القري والمناطق الحدودية.
وتابع المسؤول في وزارة العمل والرخاء الاجتماعي قائلا ان التعاونيات قادرة، باقل كلفة، علي توزيع البضائع الاساسية بين الشعب في جميع انحاء البلاد.
وتطلع مال خليفة الي تحسين شبكة توزيع البضائع (الاساسية) من خلال برامج وسياسات وزير العمل والرخاء الاجتماعي المنتخب حديثا، وذلك باستخدام اكثر من 4 الاف تعاونية؛ وبما يسهم في تعزيز فرص العمل للطاقات الشبابية في ايران.
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اقتصاد

مسؤول بوزارة العمل

تعزيز طاقات التعاونيات

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مسؤول بوزارة العمل : لتعزيز طاقات التعاونيات في مواجهة الحظر

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