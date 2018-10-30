جهانغيري يتوجه إلي النجف الأشرف يوم غد

وسيشارك اسحاق جهانغيري في زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا في مسيرة أربعين الإمام الحسين(ع) كما سيقوم بزيارة مرقد الإمام علي (ع) في مدينة النجف الأشرف.

انتهي**س.ر

