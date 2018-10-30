جهانغيري يتوجه إلي النجف الأشرف يوم غد

طهران/ 29 تشرين الاول/ اكتوبر- يتوجه النائب الأول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' غدا (الثلاثاء) إلي النجف الأشرف للمشاركة في مسيرة الأربعين وزيارة مرقد الإمام علي (ع).
وسيشارك اسحاق جهانغيري في زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا في مسيرة أربعين الإمام الحسين(ع) كما سيقوم بزيارة مرقد الإمام علي (ع) في مدينة النجف الأشرف.انتهي**س.ر
سياسي
اسحاق جهانغيري
العراق
مسيرة الأربعين
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