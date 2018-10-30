روحاني يعزي اندونيسيا بضحايا سقوط طائرة الركاب

وجاء في برقية التعزية التي بعثها الرئيس روحاني اليوم الإثنين الي نظيره الاندونيسي 'جوكو ويدودو'، ان الحادث الأليم لسقوط طائرة الركاب الاندونيسية والذي أدي الي مقتل عدد من المواطنين الاندونيسيين بمن فيهم مسؤولين حكوميين في هذا البلد، بعث عن الحزن والأسي.

وأعرب روحاني عن مواساة الجمهورية الإسلامية وتعاطفها شعبا وحكومة مع الشعب الاندونيسي سائلا الباري تعالي أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

يذكر، ان طائرة ركاب تابعة لشركة 'ليون أير' الإندونيسية من طراز بوينغ 737 كانت تقل 189 شخصا، سقطت صباح اليوم الاثنين، في المياه الاقليمية.

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