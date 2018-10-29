توقف امريكا عن دعم السعودية يضمن نهاية الحرب في اليمن

وفي حديث اليوم الاثنين لمراسل 'ارنا' من لندن، نوّه 'بيل' الي القول، ان السعودية شنت الحرب ضد اليمن واقدمت علي قتل الاعلامي المعارض 'جمال خاشقجي' بدعم بريطاني – امريكي.

وقال الناشط البريطاني في مجال السلام و وقف الحرب، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب منحاز الي السعودية في سياق عدائه للجمهورية الاسلامية الايرانية، كما يحرص علي مساندة الكيان الصهيوني علي حساب ارواح الفلسطينين؛ مضيفا ان السعوديين في المقابل يدأبون علي تاييد كافة مواقف ترامب.

وفيما اشار الي ان حادث مقتل خاشقجي كشف النقاب عن حقيقة النظام السعودي؛ اكد بيل انه ينغي علي الشعب (السعودي) ان يعي بان النظام المتفرد الذي اقدم علي اغتيال الاعلامي المعارض خاشقجي، هو ذاته متورط اليوم في مجازر القتل الجماعي داخل اليمن.

وتابع الناشط البريطاني، لقد اعلنت الامم المتحدة مؤخرا بان اليمن معرضة لاسوأ انواع المجاعة خلال الأعوام المئة الماضية؛ مطالبا حكومة بلاده بالكفّ عن مساندة السعودية وسحب الجيش البريطاني من هذا البلد و وقف التعاون في مجال السلاح مع الرياض.

وفي سياق متصل، افاد مراسل 'ارنا' انه علي خلفية اغتيال خاشقجي، نظّم العشرات من المعارضين الخميس الماضي وقفة احتجاجية امام سفارة السعودية في لندن؛ مطالبين بوقف صفقات السلاح بين الحكومة البريطانية والسعودية.

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