خبير سياسي أذربيجاني: لتضع منظمة التعاون الإسلامي مقتل خاشقجي علي جدول أعمالها

وأضاف مناف أف اليوم الإثنين في حديث لمراسل إرنا، ان علي منظمة التعاون الإسلامي التحقيق حول مقتل خاشقجي وأن تضع هذا الموضوع علي سلم أولوياتها.

وفيما أشار الي أن الأوساط الدولية لا سيما إيران وروسيا وتركيا والإتحاد الأوروبي دعت الي إجراء تحقيق وفقا للمعايير القانونية الدولية حول هذه القضية قال، ان أميركا إتخذت مواقف مختلفة حيالها وأعلنت رسميا بأنها لا تفكر ولا تهتم سوي بمصالحها الجيوسياسية.

كما أشار مناف أوف الي صفقة ال 150 مليار دولار بين اميركا والسعودية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الي هذا البلد قائلا؛ ان الموقف الذي اتخذته أميركا حيال حادث مقتل خاشقجي أظهر مرة أخري بأنها لا تعير أية قيمة للقوانين الدولية.

وأضاف، في الحقيقة ان السبب الرئيس للمشاكل في مختلف أرجاء العالم يعود الي المحاولات الأميركية لصيانة مصالحها وان إستمرار هذا التوجه من قبل واشنطن من شأنه أن يمس بالمكانة الدولية لأميركا بصورة جادة.

وأضاف، ان إيران طالما احتجت علي السياسات الأميركية علي الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تسببت في ظهور العديد من الأزمات في العراق وسوريا ولا يخفي علي أحد ان واشنطن هي التي أسست داعش وسائر الجماعات الإرهابية.

ولفت مناف أف الي أن السعودية باتت ألعوبة بيد أميركا تستخدمها لتنفيذ سياساتها في المنطقة لا سيما ضد إيران مشيرا الي ان أميركا تحاول بث الفرقة بين الدول الإسلامية لصون مصالها وتحقيق أهدافها الخاصة في المنطقة ولكن مع الأسف، ان بعض بلدان المنطقة باتت تخدم أميركا من اجل تحقيق هذه المصالح.

إنتهي**أ م د**س.ر

