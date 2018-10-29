خبير باكستاني : مقتل خاشقجي وضع السعودية امام تحديات حاسمة

واشار الجنرال مسعود اليوم الاثنين في حوار مع مراسل 'ارنا'، الي ان مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول، اثار تساؤلات جادة فيما يخص نقض حقوق الانسان والقوانين وعدم قبول الراي الاخر وانعدام حرية التعبير في السعودية.

واكد خبير الشؤون الدفاعية الباكستاني قائلا، انه ينبغي علي البلدان العربية ان تستخلص العبر من الازمة التي تورطت بها السعودية علي خلفية هذه الجريمة، وان تمضي قدما نحو احترام شعوبها وتعزيز حريات المجتمع المدني والتعبير في بلدانها.

وتابع القول، ان بوادر صحوة الشعوب مازالت قائمة في الدول العربية القابعة تحت سيطرة الانظمة المستبدة؛ مبينا ان شعوب هذه البلدان تسعي وراء تطبيق القانون بشكله الصحيح.

وفي جانب اخر من حديثه لمراسل 'ارنا' في اسلام اباد، تطرق الجنرال الباكستاني المتقاعد الي نتائج مقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي علي العلاقات بين واشنطن والرياض، قائلا ان هذه الواقعة تسببت في تعقيد الامور بالنسبة لترامب؛ وموضحا ان المسؤولين الامريكيين سيواجهون عقبات كبيرة في مواصلة سياساتهم المساندة للسعودية داخل هذا البلد.

انتهي ** ح ع

