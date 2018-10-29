صحفية هندية: يجب محاكمة السعودية بسبب جريمة خاشقجي

وفي حديثها لمراسل إرنا في نيودلهي قالت هذه المتخصصة في الشؤون الاقليمية أن هذه الجريمة صدمت العالم، لذلك فإن الولايات المتحدة والدول الغربية باعتبارها من الداعمين القدامي للنظام السعودي الذي طالما انتهك حقوق الإنسان ، لا تستطيع ان تتجاهل القتل الشنيع لمراسل صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحفية الهندية إن 'حقيقة مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا تشير إلي مدي ثقة الرياض بنفسها وبقدراتها حيث كانت السعودية تظن أن الغرب ممكن ان يصدق أكاذيب الرياض المختلقة.

وأضافت غوها بأن جمال خاشقجي والذي كان مقربا من العائلة المالكة، ازدادت انتقاداته للسعودية خلال السنوات الأخيرة وعلي هذا الأساس قرر مغادرة الرياض حفاظا علي حياته ولم يعتقد انه قد يكون معرضا لخطر خارج بلاده أيضا.

وصرحت الصحفية الهندية أن جمال خاشقجي لم يكن يعتقد أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وهو الشخص الأقوي في المملكة يخطط شخصيا للقضاء عليه.

وقالت هذه الخبيرة 'مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر تربطهما علاقات جيدة جداً مع ولي العهد السعودي لكنه يصعب عليهما ايضا الدفاع عن الخطوة الأخيرة لمحمد بن سلمان، خاصة وان الكونغرس الأميركي ووسائل الإعلام والرأي العام اصيبوا بصدمة من هذه الجريمة الوحشية'.

وشددت غوها أن الصحفيين في جميع أنحاء العالم يجب أن يطالبوا باتخاذ إجراءات ضد مقتل خاشقجي وعليهم التوقيع علي عريضة مشتركة وإحالتها إلي مجلس الأمن لاتخاذ مايلزم ضد الرياض.

انتهي**ح ح**س.ر

