قاسمي يهنئ بإجراء الانتخابات الرئاسية في البرازيل

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين، ان قاسمي اعرب عن ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في جمهورية البرازيل الفدرالية؛ متطلعا الي ترسيخ التعاون اكثر فاكثر وبما يشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية بين طهران وبرازيليا خلال الفترة الرئاسية الجديدة في هذا البلد.

كما اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن امله بالتوفيق للرئيس البرازيلي الجديد؛ منوّها الي ان البلدين ايران والبرازيل تجمع بينهما علاقات تاريخية، متنامية ورصينة تمتد الي 118 عاما.

انتهي ** ح ع

