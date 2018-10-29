قاسمي يهنئ بإجراء الانتخابات الرئاسية في البرازيل

طهران / 29 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – هنّأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية 'بهرام قاسمي' البرازيل حكومة وشعبا بمناسبة اجراء الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين، ان قاسمي اعرب عن ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في جمهورية البرازيل الفدرالية؛ متطلعا الي ترسيخ التعاون اكثر فاكثر وبما يشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية بين طهران وبرازيليا خلال الفترة الرئاسية الجديدة في هذا البلد.
كما اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن امله بالتوفيق للرئيس البرازيلي الجديد؛ منوّها الي ان البلدين ايران والبرازيل تجمع بينهما علاقات تاريخية، متنامية ورصينة تمتد الي 118 عاما.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

قاسمي

الانتخابات الرئاسية

البرازيل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمي يهنئ بإجراء الانتخابات الرئاسية في البرازيل

معظم المشاهدات

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

النائب الاول لرئیس الجمهوریة الایرانی:

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

أحدث الأخبار

جهانغيري يتوجه إلي النجف الأشرف يوم غد

للمشاركة في مسيرة الأربعين

جهانغيري يتوجه إلي النجف الأشرف يوم غد

روحاني يعزي اندونيسيا بضحايا سقوط طائرة الركاب

روحاني يعزي اندونيسيا بضحايا سقوط طائرة الركاب

القنصل الإيراني في كابول:زوار الأربعين الأفغان تلقوا خدمات أفضل من إيران

القنصل الإيراني في كابول:زوار الأربعين الأفغان تلقوا خدمات أفضل من إيران

توقف امريكا عن دعم السعودية يضمن نهاية الحرب في اليمن

ناشط بريطاني :

توقف امريكا عن دعم السعودية يضمن نهاية الحرب في اليمن

خبير سياسي أذربيجاني: لتضع منظمة التعاون الإسلامي مقتل خاشقجي علي جدول أعمالها

في حديث لمراسل إرنا

خبير سياسي أذربيجاني: لتضع منظمة التعاون الإسلامي مقتل خاشقجي علي جدول أعمالها

موضوعات مرتبط