إيران وأرمينيا تتطلعان الي تعزيز العلاقات مع أورآسيا

موسكو/29 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- إلتقي اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الإسلامية لدي أرمينيا 'سيد كاظم سجادي' مساعد رئيس الوزراء الأرميني 'مهر غريغوريان'، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمشاركه الاقتصاديه الايرانيه.

وجاء اللقاء بطلب من مساعد رئيس وزراء ارمينيا لمناقشه سبل تعزيز التعاون وإزالة العقبات وتيسير الأمور وتوفير الأرضية الملائمة لرجال الأعمال وتجار البلدين.
وأشار سجادي خلال اللقاء الي العلاقات العريقة بين البلدين مرحبا بزيادة حجم التبادل التجاري بين طهران ويريفان مؤكدا، ان القبول بانضمام إيران لإتحاد أوراسيا وكذلك إيجاد منطقة إقتصادية حرة في مدينة مغري الحدودية من شأنه أن يلعب دورا ملحوظا في تنمية التبادل التجاري بين البلدين وسائر دول المنطقة.
كما أشار سجادي الي الحضور الفاعل لإيران في المجال الإقتصادي الأوراسي داعيا الي إزالة العقبات وكذلك تيسير الأمور لرجال الأعمال وتجار البلدين، كما اقترح للجانب الأرميني إنشاء مركز تجاري لأوراسيا.
بدوره، رحب غريغوريان بهذا الإقتراح معلنا إستعداد بلاده لتعزيز التعاون الإقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتكثيف الجهود لإزالة العقبات الموجودة في هذا الصدد.
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طهران ويريفان

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إيران وأرمينيا تتطلعان الي تعزيز العلاقات مع أورآسيا

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