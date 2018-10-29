خمسون عملاً يدوياً ايرانياً يحصل علي شارة العراقة

وقالت غدا الهيجاوي رئيسة منظمة آسيا واقيانوسيا التابعة للمجلس العالمي للصناعات اليدوية خلال حفل الإعلان عن النتائج الصادرة عن الهيئة التحكيمية في مبني منظمة التراث الثقافي الايراني: إنّ معظم الأعمال اليدوية التي حصلت علي شارة العراقة في الصناعات اليدوية كانت من نصيب ايران تلتها سلطنة عمان.

وأعربت الهيجاوي عن سعادتها لزيارة ايران ومشاهدة صناعاتها اليدوية عن كثب، واصفة إيّاها بأنها صناعات فاخرة وقيمة تستحق التعريف بها وتوفير إمكانية عرضها.

و وعد مساعد الصناعات اليدوية الايراني «بويا محمديان» بإقامة معرض لهذه الصناعات يحظي فيه الحاصلون علي «شارة العراقة في الصناعات اليدوية» بالأولوية.

انتهي** ع ج** 1718

