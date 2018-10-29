إيران تعزي اندونيسيا بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

وعبر بهرام قاسمي اليوم الاثنين عن أسفه لحادث تحطم طائرة الركاب الإندونيسية الذي أسفر عن مقتل جميع ركابها، بما في ذلك عدد من مسؤولي الحكومة وقدم تعازيه لحكومة إندونيسيا وشعبها ولذوي الضحايا.

وتحطمت، صباح الاثنين، طائرة ركاب تابعة لشركة 'ليون أير' الإندونيسية في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلي مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، وفقا لما أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا.

و كانت الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وتقل 188 شخصا، وفقد الاتصال بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، وقد تم العثور علي حطامها في موقع فقد الاتصال بها.

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