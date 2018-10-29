مستشارة رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية الروسية:

ترامب ينفّذ طلبات شركات انتاج الأسلحة

موسكو/29 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قالت مستشارة رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية الروسية يلنا سوبونينا اليوم الاثنين: إنّه من المتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدي، مؤكدة علي أنّ ترامب بإتخاذه قراراً كهذا يقوم بتنفيذ طلبات شركات انتاج الأسلحة الأمريكية.

وفي تصريح لمراسل إرنا من موسكو أضافت سوبونينا بأنّ ترامب يسعي الي إيجاد منافسة تسليحية بين الولايات المتحدة واوروبا من جهة وبين روسيا والصين من جهة اُخري.
وعزت سوبونينا مساعي ترامب الي تعويضه للخدمة التي قدمتها له شركات السلاح خلال ترشّحه للرئاسة الأمريكية ودورها المصيري في فوزه في الإنتخابات الرئاسية.
وأعربت عن إعتقادها بأنّ أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء داخل الولايات المتحدة ازدادوا خلال فترة ولاية ترامب ثراءً يوماً بعد يوم.
ولفتت سوبونينا الي إهتمام ترامب بخلق عوائد مالية تبلغ مليارات الدولارات لأصحاب الصناعات العسكرية المحلية، موضحة بأنّ انسحاب واشنطن من معاهدة حظر انتشار الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدي يزيد من نشاط سوق الإنتاج العسكري في العالم ويُطلق منافسة تسليحية.
كما إعتبرت هذه الخبيرة في الشؤون الاستراتيجية هذا الإنسحاب مؤدياً الي خلق فجوة بين روسيا والدول الاوروبية ومؤدياً الي توجيه طلبيات إنتاج صواريخ أكثر تطوراً الي شركات إنتاج السلاح الأمريكية.
يُذكر بأنّ معاهدة حظر انتشار الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدي وُقّعَت عام 1987 بين ميخائيل غورباتشوف ممثلاً عن الإتحاد السوفييتي السابق و رونالد ريغان كممثل عن الولايات المتحدة انذاك.
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ترامب ينفّذ طلبات شركات انتاج الأسلحة

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