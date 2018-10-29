يجب توظيف إمكانيات المناطق الحرة لخدمة الظروف الراهنة

ونقلاً عن الموقع الاعلامي للنائب الاول للرئيس الايراني أكّد جهانغيري في إجتماع المجلس الأعلي للمناطق التجارية الصناعية والإقتصادية الحرة علي دور هذه المناطق الايجابي في فترة الحظر، داعياً الأمانة العامة للمجلس الي تنظيم جدول أعمالها القادم بحيث يتم تسليط الضوء فيه علي سبل توظيف المناطق الحرة لخدمة الظروف الجديدة التي تمرّ بها البلاد.

ولفت جهانغيري الي الدور المجدي والسعة الكبري التي تتمتع بها المناطق التجارية والاقتصادية والصناعية الحرة في تنمية البلاد، موصياً بعدم حصر إمكانيات هذه المناطق علي حقل الاستيراد.

كما رأي النائب الاول لرئيس الجمهورية ضرورة الإهتمام بالشأن البيئي لهذه المناطق الحرة.

وشارك في الإجتماع وزير العدل ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة و رئيس منظمة الحفاظ علي البيئة و محافظ يزد ورئيس الجمارك الايرانية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الجداول المالية والتقارير المرفوعة عن أداء المجلس الإداري لمنظمة المناطق الحرة التجارية الصناعية في مدن أروَند وأنزَلي وأرَس وماكو وجزيرتي كيش و قِشم إضافة الي ميناء جابهار.

انتهي** ع ج** 1837

