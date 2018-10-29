بدء أعمال مؤتمر الجمعية السياسية لرابطة برلمانات آسيا في باكستان

ويهدف المؤتمر، الذي يستغرق 3 ايام، الي تعزيز التعاون بين برلمانات البلدان الآسيوية لاحراز التقدم الاقتصادي والبحث عن آليات مناسبة لتنمية ميناء غوادر.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، في كلمته خلال المراسم الافتتاحية، ان التنسيق بين برلمانات آسيا يدلل علي عزيمتها لارساء الامن والتقدم الاقتصادي.

وتشارك اكثر من 28 دولة ومنها ايران في المؤتمر المذكور، ويضم الوفد الايراني النائبة عن اهالي نيشابور/ شمال شرق/ هاجر جناراني والنائب عن اهالي خواف ورشتخوار / شمال شرق/ محمود نكهبان سلامي والنائب عن اهالي اردل وفارسان / جنوب غرب/ علي كاظمي بالاضافة الي خبراء من وزارة الخارجية.

انتهي** 2344

