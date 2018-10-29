اقامة قوافل الاتحاد في النجف وكربلاء والكاظميه بمشاركة شباب ايرانيين وعراقيين

وفيما اشار حجة الاسلام ارزاني اليوم الاثنين الي المشاركة الجماهيرية الواسعه في مراسم الاربعين الحسيني (ع) خلال السنوات الاخيرة، اكد ان هذا الاجتماع الكبير حقق انجازات ثقافية كبيرة للعالم الاسلامي.

و اضاف ان مشاركة 20 ميليون شخص في هذه المراسم يمثل اجتماعا دينيا قل نظيره في العالم يستمد قوته من حب الامام الحسين (ع).

واكد علي ضرورة تعزيز الاتحاد و الاخوة بين مسلمي العالم خاصة الشعبين الايراني و العراقي الشقيقين واضاف ان الشباب الايرانيين و العراقيين يشاركون في تقديم الخدمات للزوار و الهدف من اقامة هذه القوافل هو عرض الوحدة.

واوضح إنه تمت اقامة ست قوافل في النجف الاشرف و كربلاء المقدسة و الكاظمية لتقديم الخدمات للزوار.

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