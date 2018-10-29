اقامة قوافل الاتحاد في النجف وكربلاء والكاظميه بمشاركة شباب ايرانيين وعراقيين

طهران/29 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن امين اللجنة العليا للمراكز الثقافية و الفنية في المساجد الايرانية حجة الاسلام ' حبيب رضا ارزاني' عن اقامة قوافل الاتحاد تحت شعار 'حب الحسين يجمعنا' بمشاركة الشباب الايرانيين و العراقيين في النجف الاشرف و كربلاء المقدسة و الكاظمية.

وفيما اشار حجة الاسلام ارزاني اليوم الاثنين الي المشاركة الجماهيرية الواسعه في مراسم الاربعين الحسيني (ع) خلال السنوات الاخيرة، اكد ان هذا الاجتماع الكبير حقق انجازات ثقافية كبيرة للعالم الاسلامي.
و اضاف ان مشاركة 20 ميليون شخص في هذه المراسم يمثل اجتماعا دينيا قل نظيره في العالم يستمد قوته من حب الامام الحسين (ع).
واكد علي ضرورة تعزيز الاتحاد و الاخوة بين مسلمي العالم خاصة الشعبين الايراني و العراقي الشقيقين واضاف ان الشباب الايرانيين و العراقيين يشاركون في تقديم الخدمات للزوار و الهدف من اقامة هذه القوافل هو عرض الوحدة.
واوضح إنه تمت اقامة ست قوافل في النجف الاشرف و كربلاء المقدسة و الكاظمية لتقديم الخدمات للزوار.
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فرهنگي

قوافل الاتحاد

ايرن و العراق

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اقامة قوافل الاتحاد في النجف وكربلاء والكاظميه بمشاركة شباب ايرانيين وعراقيين

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