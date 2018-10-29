الجهاد الاسلامي:

عار التطبيع شجع الاحتلال الصهيوني علي قتل أطفال غزة

غزة/ 29 تشرين الأول/ أكتوبر/إرنا- أكدت حركة الجهاد الاسلامي ان التطبيع الذي تمارسه دول الخليج الفارسي شجع الاحتلال الصهيوني علي قتل أطفال غزة.

وقالت في بيان لها :'نطالب المطبعين أن يعترفوا بأن عار التطبيع شجع العدو علي مزيد من التعدي والتغول علي دماء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأن عليهم أن يكفوا ويتوقفوا عن كل فعل أو نشاط تطبيعي وينتهوا عن أي علاقة بالاحتلال.'
وحملت الجهاد الاسلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل ثلاثة من أطفال غزة الليل الماضي مؤكدة أن المقاومة سترد علي هذه الجريمة بالكيفية والطريقة التي تتناسب مع حجم هذه الجريمة وما خلفته من غضب عارم بين أبناء الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية وكل الأحرار في العالم.
ودعت الجهاد كل الأحرار لفضح جرائم الاحتلال وكشف وجهه القبيح.
وأضاف بيان الجهاد:' يواصل قتلة الأطفال وسفاكو الدماء الصهاينة عدوانهم علي الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح وفاضح لكل المحرمات والمواثيق الإنسانية، ففي جريمة لا تقل بشاعة عمّا ارتكبه الصهاينة من مجازر وجرائم، نفذت طائرة صهيونية غارة علي أطفال شرق دير البلح مما أدي لاستشهادهم، وبينما كان المجرمون الإرهابيون يُصدرون الأكاذيب عبر ماكينة إعلامية لا تعرف للصدق سبيلاً ولا للأخلاق طريقاً، كانت جيش الإرهاب يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلي مكان الأطفال لساعات طويلة، حتي تأخذ الدعاية الكاذبة مداها.'
واعتبرت ما جري جريمة مركبة تكشف مدي ما وصلت إليه فاشية الاحتلال وإرهابه وأن رواية الاحتلال رواية كاذبة وواهية ومحض تضليل وكذب، فهؤلاء الأطفال لا شأن لهم بأي نشاط عسكري أو خلاف ذلك.
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عار التطبيع شجع الاحتلال الصهيوني علي قتل أطفال غزة

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