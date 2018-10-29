محلل لبناني: العقوبات الامريكية ضد حزب الله تستهدف الدولة اللبنانية

يشوعي وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اكد بان العقوبات الاميركية علي حزب الله تهدف لشد الخناق علي اي تمويل يمكن ان يصل الي حزب الله .

واضاف يشوعي ان الرئيس الاميركي ترامب استفاد من مناسبة احياء ذكري استهداف قوات المارينز في بيروت عام 1983 لكي يضاعف العقوبات علي حزب الله .هذه العقوبات توسعت بطريقة كبيرة وهي تستهدف كل جهة سواء كانت فرد او مؤسسة في الداخل او الخارج لها علاقة مع الحزب. من حيث طبيعة العقوبات هي عقوبات طابعها مالي وتهدف لشد الخناق المالي علي الحزب للتخفيف من مصادر تمويله وللتأثير علي قدراته العسكرية .

وردا علي سوال حول كيفية تطبيق هذه العقوبات قال يشوعي: كيفية التنفيذ امر صعب . وانا لا افهم كيف سيتم التنفيذ . قد تتم مصادرة اموال اي متعامل مع الحزب او يوضع علي اللائحة السوداء او سيتهم بدعم الارهاب والجريمة . هذا الامر غير واضح . انا برأيي ان القضية سياسية وهي مفضوحة فالولايات المتحدة الاميركية تنفذ ما تريده اسرائيل العاجزة عن شن حرب عسكرية علي حزب الله فتستبدلها بالحرب الاقتصادية .

وحول مدي تاثير هذه العقوبات علي حزب الله قال يشوعي: الحزب اقر بلسان امينه العام ان الحزب يتعامل نقديا دون المرور بالنظام المصرقي اللبناني وذلك من اجل ان لا يعرضه للمخاطر . لكن اعتقد ان المستهدف من العقوبات هو البيئة المؤيدة للحزب والداعمين له .

واضاف ان الرئيس الاميركي يقول انه لايستهدف الدولة اللبنانية ولكن الدولة اللبنانية تتعاطي مع حزب الله وهو جزء من الحكومة وهذا يعني ان العقوبات تطال الدولة اللبنانية من الناحية النظرية .التطبيق الحرفي يعني ان اول المستهدفين هو الدولة اللبنانية . لذلك برأيي ان الاقتصاد اللبناني سيتضرر فالحزب كبير وعنده مشاريع كبيرة في البلد واي طرف يريد ان ينفذ مشروعا تابعا للحزب يمكن ان يتعرض للعقوبات كما ان الحزب ليس جزيرة معزولة عن محيطها والمؤسسات التي تتعاطي مع الحزب تصبح حذرة ومحرجة حول كيفية التعاطي.

وصرح : انا اشمئز من هكذا عقوبات. واتساءل حول شرعيتها لان العقوبات يجب ان تصدر عن جهة اممية وعن محاكم دولية , والولايات المتحدة الاميركية غير مكلفة من اي جهة بهذه المهمة. الكثير من الدول النامية والمتقدمة ترفض هذا السلوك الاميركي لانه لا يحق لاي دولة ان تفرض عقوبات .

وحول كيفية مواجهة لبنان لهذه العقوبات قال يشوعي: لا نستطيع ان نواجهها . اساسا لبنان بلد ضعيف ومقسوم ومشرذم وغارق بالديون. اذا طلب الاميركيون من البنك الدولي وقف تمويل المشاريع في لبنان فان هذا يعني ان مجلس الانماء والاعمار في لبنان ستتوقف مشاريعه لان الخزينة اللبنانية فارغة بسبب الفساد والهدر.

وحول مدي تجاوب دول اخري مع هذه العقوبات قال يشوعي ان المصالح هي التي تحكم وتحسم في هذا المجال . من له مصلحة مع ايران مثلا لن يتعاون مع الاميركيين في العقوبات المفروضة علي طهران وهناك دول قالت انها ستشتري النفط الايراني .اما من له مصلحة كبيرة مع واشنطن فسيتجاوب.

وحول علاقة العقوبات علي حزب الله بالحظر المفروض علي ايران قال يشوعي: ان القصية واحدة ولا تتجزأ والحظر علي الطرفين هو من طبيعة واحدة واسباب واحدة وهدف واحد وسياق واحد .

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