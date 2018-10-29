مصرع 11 زائرا ايرانيا اثر حادث سير في الكوت العراقية

واعلن مصدر مطلع في منطقة شوجة في الكوت ان الحادث وقع صباح اليوم الاثنين حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بحافلة ايرانية كانت تقل الزوار الايرانيين.

و ادي الحادث الذي وقع بسبب نعاس سائق سيارة ميكروباص الي مصرع جميع ركابها اضافة الي اصابة عدد من ركاب الحافلة تم نقلهم الي مدينة مهران.

واضاف المصدر ان سائق الحافلة في حالة حرجة.

يذكر ان حادث اليوم ادي الي ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بين الزوار الايرانيين في مراسم الاربعين لهذا العام إلي 24 شخصا لحد الان.

يذكر ان الزحمة المرورية و نقص وسائل النقل و عدم توفير معايير الامن فيها الي جانب تعجيل السواق في العراق تسهم الي درجة كبيرة في وقوع حوادث السير.

و مدينة الكوت هي مركز محافظة واسط و تقع شرقي العراق .

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