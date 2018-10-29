ظریف: أمریكا لن تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إیران

ظریف الذی سافر إلي اسطنبول صباح الیوم الاثنین للمشاركة فی الاجتماع الثلاثی لوزراء خارجیة إیران وتركیا وجمهوریة أذربیجان، أعلن فی تصریح لمراسل ارنا، إن أهداف واشنطن الاقتصادیة وخاصة السیاسیة فیما یتعلق بفرض الحظر الأمریكی ضد إیران، لن تتحقق.

وقال إن هناك فرصة ضئیلة للغایة لأن تتمكن امیركا من تحقیق أهدافها الاقتصادیة لهذا الحظر، ومن المؤكد أنه لا توجد فرصة للوصول إلي أهدافها السیاسیة من خلال الحظر.

و صرح وزیر الخارجیة الإیرانیة، بأن آثار الحظر الأمریكی علي إیران فی المرحلة الثانیة، والتی تبدأ بعد عدة أیام، ستكون أكثر نفسیة.

وشدد ظریف علي إن الآثار النفسیة للحظر بدأت منذ الیوم الذی انسحب ترامب من الاتفاق النووی وحتي قبل ذلك، وخلال الأشهر الستة الماضیة، ومنذ الخطاب الشهیر لترامب، رأینا آثار الحظر.

وأضاف، إن الآلیات التی اعتمدها الاتحاد الأوروبی ستفعل عندما تبدأ المرحلة الثانیة من الحظر فی 4 نوفمبر،ولكن قد یتأخر موعد استخدام هذه الالیات بسبب الضغوط والعقبات التی یضعها الأمریكیون فی جمیع مراحل تطویر هذه الآلیة.

وأعرب وزیرة الخارجیة عن أمله، فی أن یسهم تنفیذ الآلیات التی تم تطویرها بین إیران والاتحاد الأوروبی، الي عزلة أمیركا فی المجتمع الدولی اكثر ما هی علیه الیوم.

وأضاف ظریف: الیوم، وبصرف النظر عن بعض الأنظمة الإقلیمیة، لا یوجد بلد یدعم الاجراءات الأمریكیة ضد إیران.

و رداً علي سؤال حول البعد الدولی لمقتل الصحفی السعودی جمال خاشقجی، الناقد لآل سعود فی القنصلیة السعودیة باسطنبول، قال وزیر الخارجیة، أن الحكومة التركیة قد تمكنت من متابعة الأمر بحرص وبدقة ومعالجة الأبعاد المختلفة لهذه المجزرة، ونأمل أن تصل هذه التحریات إلي نتائج نهائیة حول المسؤولین ومرتكبی هذه الجریمة.

وقال: للأسف، فی منطقتنا، فإن الطرق الخاطئة منتشرة إلي حد كبیر لدرجة أن بعض الدول، مثل الكیان الصهیونی والمملكة العربیة السعودیة، تشعر أنه بإمكانها ارتكاب أی جریمة دون القلق من عواقبها.

و تابع ظریف: الجرائم التی یرتكبها الكیان الصهیونی علي مدي السنوات السبعین الماضیة ضد الشعب الفلسطینی مستمرة وهذا الكیان محصن ضد تداعیات جرائمه بسبب دعم الولایات المتحدة.

وقال إن السعودیین، المدعومین من الولایات المتحدة، دعموا منذ البدایة صدام ومن ثم طالبان وداعش، وهم الآن یقتلون الأبریاء فی حرب الابادة بالیمن، وللأسف، حتي الآن، لم یتم مواجهتهم دولیا.

وأضاف وزیر الخارجیة الإیرانی: لقد سجنوا رئیسا للوزراء (لبنان) ولم یتم التصدی لهم، وهذا النهج من التعامل، الذی یرجح المصالح قصیرة الأجل المفترضة، علي الأهمیة الإقلیمیة وحقوق الإنسان لمنع جرائم الحرب، افضي الي انعدام الأمن والسلام فی منطقتنا لعقود.

وصرح ظریف فی جانب اخر من تصریحاته، إن هدف زیارته إلي اسطنبول، لحضور الجولة السادسة من الاجتماع الثلاثی بین وزراء خارجیة إیران وتركیا وجمهوریة أذربیجان موضحا : الغرض من هذا الاجتماع هو توسیع التعاون فی القطاع الاقتصادی والترانزیت والتناغم الفكری بین هذه الدول الثلاث، وقال : سالتقی غدا مع وزیری الخارجیة التركی والاذربیجانی كلا علي انفراد.

واضاف وزیر خارجیة الایرانی، إن هذا الاجتماع یوفر فرصة لإجراء محادثات مع المسؤولین الأتراك والأذربیجانیین، مشیرا الي مناقشة قضایا البلدین، خاصة فیما یتعلق بالقضایا الإقلیمیة خلال هذه الزیارة.

انتهي** 2344

