توسيع التعاون يعزز مكانة ايران في الشرق الاوسط و اسيا

و في كلمة له امام الملتقي المشترك مع غرفة التعاون الايرانية، قال هيان اليوم الاثنين ان العلاقات الودية بين ايران وكوريا تعود الي الاف السنين و تعد رصيدا قويا لتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين.

ودعا الي ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم و تبادل الخبرات الاقتصادية في اطار الطاقة المتجددة معلنا ترحيب ايران بذلك.

وتاكيدا علي اهمية قطاع التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية قال السفير الكوري ان عدد الرعايا الايرانيين من الفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و 29 عاما يبلغ عشرين مليون نسمة معتبرا ذلك رصيدا مهما يمكن استثماره في تعزيز الشركات العاملة في قطاع التعاون.

وتابع قائلا ان كوريا الجنوبية تستطيع ان تكون شريكا جيدا لايران معربا عن امله بان يسهم التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية .

من جانبه اكد رئيس غرفة التعاون الايرانية 'بهمن عبداللهي' ان تحقيق المعدل التجاري الايجابي بحاجة الي زياده حجم الصادرات الي كوريا الجنوبية.

واضاف ان السياسات التي ابلغها سماحة قائد الثورة الاسلامية في اطار المادة الـ 44 من الدستور توكد علي الدور المهم الذي يضطلع به الناشطون في قطاع التعاون في ظل الحظر المفروض علينا.

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