وزيرة صهيونية تتجول في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

طهران /29 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - نشرت وسائل إعلام صهيونية الاثنين تسجيلا وصورا لوزيرة الثقافة والرياضة للكيان الصهيوني ميري ريغيف وهي تتجول برفقة مسوؤلين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي.

وظهرت ريغيف مرتدية الحجاب وهي تتجول في أرجاء المسجد وتقول بالتوفيق في سجل الزائرين، فيما علق حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الصهيونية بالقول إن 'ريغيف قامت بزيارة مسجد الشيخ زايد الذي يعتبر من أهم معالم أبو ظبي الإسلامية السياحية وأيقونة الهندسة المعمارية الإسلامية'.
ونقل الحساب عن ريغيف قولها خلال الزيارة إن 'رسالة المسجد هي رسالة الأخوة والسلام'، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية أن 'الوزيرة دخلت مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باللباس التقليدي، وقامت بتغطية شعر رأسها بالحجاب، بحسب التقاليد المعمول بها عند المسلمين'.
وكانت ريغيف وصلت إلي الإمارات قبل أيام برفقة الفريق الصهيوني لرياضة الجودو، حيث ظهرت الأحد وهي تقف إلي جانب مسؤولين إماراتيين خلال عزف 'النشيد الصهيوني' لأول مرة، وسط ترحيب صهيوني وتنديد واسع من الناشطين العرب والمسلمين علي وسائل التواصل الاجتماعي.
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سياسي

وزيرة الثقافة والرياضة للكيان الصهيوني ميري ريغيف

مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

مسوؤلين إماراتيين

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وزيرة صهيونية تتجول في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

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