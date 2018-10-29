ايران تشارك في منتدي التعاون الاعلامي في الصين

بكين/29 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تستضيف الصين غدا الثلاثاء منتدي التعاون الاعلامي تحت عنوان 'طريق واحد وحزام واحد 2018' بحضور 200 ممثل من مختلف دول العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويشارك في المنتدي الذي يقام كل عام منذ عام 2014، عدد من مدراء الموسسات الناشطة في مجال الاعلام و الباحثون و رؤساء وكالات الانباء العملاقة في العالم.
ويأتي تنظيم هذا المنتدي فيما تعمل الصين علي توسيع طريق الحرير و توفير ارضية لتعرف العديد من دول و شعوب العالم علي بعضهم البعض و كذلك التعاون المشترك علي مختلف الاصعدة السياسية و الاعلامية و الثقافية و التجارية و الاقتصادية.
كما يهدف المنتدي ايضا الي استخدام وسائل الاعلام لتحقيق التنمية السياسية والثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية وكذلك التعاون الاعلامي علي اساس الربح – ربح و تعزيز الرخاء والتنمية.
يذكر ان منتدي التعاون الاعلامي ' طريق واحد و حزام واحد' انطلق عام 2014 و يقام كل عام في احدي المحافظات الصينية.
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ايران تشارك في منتدي التعاون الاعلامي في الصين

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