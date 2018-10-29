ايران تشارك في منتدي التعاون الاعلامي في الصين

ويشارك في المنتدي الذي يقام كل عام منذ عام 2014، عدد من مدراء الموسسات الناشطة في مجال الاعلام و الباحثون و رؤساء وكالات الانباء العملاقة في العالم.

ويأتي تنظيم هذا المنتدي فيما تعمل الصين علي توسيع طريق الحرير و توفير ارضية لتعرف العديد من دول و شعوب العالم علي بعضهم البعض و كذلك التعاون المشترك علي مختلف الاصعدة السياسية و الاعلامية و الثقافية و التجارية و الاقتصادية.

كما يهدف المنتدي ايضا الي استخدام وسائل الاعلام لتحقيق التنمية السياسية والثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية وكذلك التعاون الاعلامي علي اساس الربح – ربح و تعزيز الرخاء والتنمية.

يذكر ان منتدي التعاون الاعلامي ' طريق واحد و حزام واحد' انطلق عام 2014 و يقام كل عام في احدي المحافظات الصينية.

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