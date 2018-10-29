مقتل `خاشقجي` حدثا بغيضا ومقيتا في السياسة الدولية

وقال 'يائو جي ده' في مقابلة مع ارنا الاثنين، ان صحافيا يقتل بهذا الشكل، بأمر من حكومة تدير الاماكن المقدسة الاسلامية، يشكل معضلة كبيرة، وعمل سلبي للغاية بالنسبة للمجتمع الإسلامي، وقد ادمي قلوب محبي السلام والمودة.

وأشار إلي أنه في الأيام الأخيرة كان هناك الكثير من الأدلة علي القتل الشنيع لهذا الصحفي السعودي في تركيا، مضيفا أن قتل هذا الصحفي وبهذا الشكل مؤلم ومزعج.

وصرح رئيس مركز الدراسات الإيرانية في جامعة يونن الصينية، إن الصحافة والاعلام عمل مقدس، و إن الصحفيين ينتقدون الحكومات ويرصدون القضايا ويقدون التضحيات، وهذه الحوادث مؤسفة حقًا.

وأكد أن جميع الدول الإسلامية اليوم لديها مهام ومسؤوليات مهمة، وفي هذا الظرف الذي يحاول فيه الغرب توسيع إمبراطوريته، ويريد إضعاف الدول عن طريق قمع الحرية والتدخل وبث التخويف والعقوبات والانقسامات، للسيطرة علي العالم الإسلامي، فمن الضروري لجميع البلدان الإسلامية أن تكون موحدة وأن تواجه هذه المؤامرات.

ووصف انتشار الإرهاب وإنشاء منظمات إرهابية وإطلاق حرب في دول أخري، بما في ذلك سوريا، كمثال علي نفس المؤامرة ، وقال: إن الصهاينة اليوم وداعش يشكلون خطراً كبيراً علي الإسلام والدول الإسلامية، ومن الضروري للدول الإسلامية مثل السعودية، التعامل مع هذه الأزمات بشكل صحيح ومراعاة مصالح الدول بدقة وبشكل صحيح.

وأشار إلي أن حادث مقتل هذا الصحفي هو أحد القضايا التي لها تأثير سلبي علي العالم الإسلامي، وبالتالي فإن الدول الإسلامية يجب ألا تسمح بحدوث مثل هذه الأحداث وتسبب المزيد من الاختلافات.

وقال 'يائو' إن تأثير هذا الحدث علي العلاقات السعودية الأمريكية لا يكاد يذكر، قائلا إن الحكومات والكونجرس الأمريكيين يكتسحون العالم منذ الحرب العالمية الثانية ويرغبون في تأمين مصالح الصهاينة، وهو ما تمثله الحكومة الأمريكية الحالية.

وكان جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.

السلطات السعودية أكدت رسميا 'وفاة' خاشقجي جراء 'شجار واشتباك بالأيدي' وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا علي ذمة التحقيق فيما غيرت الرواية بعدها وقالت علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن خاشقجي قُتل في ”عملية سارت علي نحو خاطئ“ مما يتناقض مع ماقيل اولا.

انتهي** 2344

