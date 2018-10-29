قتل جمال خاشقجي طليعة سقوط النظام السعودي

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف زيدي بأنّ مقتل هذا الصحفي علي يد عناصر سعودية كان تبياناً لكيفية مواجهة الحكومة السعودية لكل من ينتقدها أو يكتب ضدها.

وإعتبر زيدي مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية برهاناً دامغاً علي ضلوع الساسة رفيعي المستوي السعوديين كمحمد بن سلمان في الجريمة مؤكداً علي تخطيط ولي العهد السعودي نفسه للقيام بهذا القتل وإصداره شخصياً التعليمات اللازمة.

وأعرب زيدي عن أمله بأن يفيق النظام السعودي من سباته بعد مشاهدته هذا الكم الهائل من الإدانة الدولية للجريمة التي إعتبرها بشارة للقضاء علي هذا النظام الخانق لشعبه والمفتعل للكثير من الجرائم والظلم في المنطقة.

وأكّد هذا العالم الهندي علي حتمية زوال نظام آل سعود وقال: إنّ هذا القتل رسالة وجهها النظام السعودي لمَن يكتبون ضده في الخارج عادت عليه بنتائج عكسية.

ولفت زيدي الي الرد الدولي المستنكر للجريمة والكراهية التي تولدّت لدي الرأي العام العالمي ضد النظام السعودي وخاصة ضد محمد بن سلمان.

انتهي** ع ج** 1718

