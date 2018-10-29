ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

كوالالمبور/29 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – تشارك ايران في مهرجان هانوي 2018 الدولي للأفلام المقام حالياً في العاصمة الفيتنامية والذي يستمر حتي 31 تشرين الاول/ اكتوبر حضره الف ممثل عن دول العالم.

ومثّل الجانب الايراني المخرج السينمائي «شهرام مَكري» كعضو للهيئة التحكيمية و«روح الله حجازي» كمُعد ومخرج لفلم «الغرفة الظَلماء» الذي سيُعرَض في المهرجان ويخوض المنافسة.
ويَحكي الفلم قصة بداية مرحلة جديدة من حياة شاب وشابة هما «فَرهاد» و«هالَة» التي كانت منطلقاً لمواجهتهما تحديات كثيرة في الحياة.
كما أقام الوفد الايراني المشارك ورشة تدريبية حول النجاح السينمائي الايراني الدولي قدم فيها شهرام مَكري و محمد أطبائي وكاظم مولائي و روح الله حجازي دروسا.
هذا وسيتم علي هامش المهرجان، عرض أفلام سينمائية ايرانية اُخري هي «البائع» و«البالون الأبيض» و«رضا» و«الهجوم» و«يوم خاص» و«كوبال» و«البيت» و«نكهة الكرز».
وقال القائمون علي المهرجان بان 500 فلم سينمائي من 49 دولة سيعرض خلال خمسة أيّام بدأ في 27تشرين الاول/ اكتوبر الجاري وسيُنهي أعماله في 31من هذا الشهر.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

فرهنگي

هانوي

مهرجان

الغرفة الظلماء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

معظم المشاهدات

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

النائب الاول لرئیس الجمهوریة الایرانی:

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

جهانغیری: إیران تقف إلي جانب الحكومة والشعب العراقیین لاجتیاز التحدیات

فی محادثات هاتفیة مع رئیس الوزراء العراقی؛

جهانغیری: إیران تقف إلي جانب الحكومة والشعب العراقیین لاجتیاز التحدیات

أحدث الأخبار

مقتل `خاشقجي` حدثا بغيضا ومقيتا في السياسة الدولية

رئيس مركز الدراسات الإيرانية في جامعة يونن الصينية؛

مقتل 'خاشقجي' حدثا بغيضا ومقيتا في السياسة الدولية

قتل جمال خاشقجي طليعة سقوط النظام السعودي

عالم مسلم هندي:

قتل جمال خاشقجي طليعة سقوط النظام السعودي

ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

عاصفه تتسبب بنقل 120شخصاً الي المستشفي

في محافظة سيستان وبلوجستان

عاصفه تتسبب بنقل 120شخصاً الي المستشفي

وفد اسرائيلي زار البحرين بداية التسعينيات

وزير الخارجية البحرينيّ:

وفد اسرائيلي زار البحرين بداية التسعينيات

موضوعات مرتبط