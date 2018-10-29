ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

ومثّل الجانب الايراني المخرج السينمائي «شهرام مَكري» كعضو للهيئة التحكيمية و«روح الله حجازي» كمُعد ومخرج لفلم «الغرفة الظَلماء» الذي سيُعرَض في المهرجان ويخوض المنافسة.

ويَحكي الفلم قصة بداية مرحلة جديدة من حياة شاب وشابة هما «فَرهاد» و«هالَة» التي كانت منطلقاً لمواجهتهما تحديات كثيرة في الحياة.

كما أقام الوفد الايراني المشارك ورشة تدريبية حول النجاح السينمائي الايراني الدولي قدم فيها شهرام مَكري و محمد أطبائي وكاظم مولائي و روح الله حجازي دروسا.

هذا وسيتم علي هامش المهرجان، عرض أفلام سينمائية ايرانية اُخري هي «البائع» و«البالون الأبيض» و«رضا» و«الهجوم» و«يوم خاص» و«كوبال» و«البيت» و«نكهة الكرز».

وقال القائمون علي المهرجان بان 500 فلم سينمائي من 49 دولة سيعرض خلال خمسة أيّام بدأ في 27تشرين الاول/ اكتوبر الجاري وسيُنهي أعماله في 31من هذا الشهر.

انتهي** ع ج** 1718

