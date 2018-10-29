وفد اسرائيلي زار البحرين بداية التسعينيات

الوزير أشاد خلال جلسات حوار المنامة التي عقدت يوم السبت 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بنجاح جهود سلطان عمان قابوس بن سعيد لتجديد عملية السلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين.

يذكر أنّ معهد ميتافيم الإسرائيلي للسياسات الخارجية والإقليمية نشر تقريرًا تناول فيه العلاقات الإسرائيلية البحرينية متوقعًا تناميها في ظلّ ما أسماه وجود جملة قواسم مشتركة بين البلدين، من بينها خوفها المتزايد من إيران وحزب الله.

وقالت كاتبة التقرير موران زاغ إنّ تغريدة وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، في مايو/ أيار 2018 التي قال فيها «إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في ظل الإخلال بالوضع القائم في المنطقة من قبل إيران» شكلت موقفًا غير مسبوق في العالم العربي تجاه إسرائيل، واعتبر كسرًا لقاعدة دأبت الدول العربية علي انتهاجها في إدانة الهجمات الإسرائيلية علي سوريا، أو علي الأقل الصمت تجاهها.

ولفتت الباحثة الإسرائيلية إلي أن «البحرين تعتبر من الدول الأكثر اقترابًا من إسرائيل في المنطقة، فهي الدولة الأولي من دول الخليج الفارسي التي استضافت وزيرًا إسرائيليًّا وهو يوسي سريد في 1994، والدولة الأولي في منطقة الخليج الفارسي التي أعلنت الذراع العسكري لحزب الله اللبناني إرهابيًّا، وتوجهت لحلف الناتو لملاحقة المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني».

المصدر : منامة بوست

انتهي ** 1837

