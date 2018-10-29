ايران و ماليزيا تنفذان مشروعا بحثيا مشتركا في مجال تلوث الجو

واضافت هالك اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، ان مركز ابحاث المواد و الطاقة ابرم قبل خمسة شهور مذكرة تفاهم مع جامعة مالايا الصناعية ينص علي بدء مشروع بحثي مشترك بهدف التعرف علي اسباب تلوث الهواء في طهران و كوالالمبور.

واوضحت ان مذكرة التفاهم هذه التي دخلت حيز التنفيذ حاليا تمتد لخمس سنوات وقابلة للتمديد في حال توافق الجانبين علي ذلك.

وتابعت قائلة ان كوالالمبور حالها حال العديد من العواصم في العالم تعاني من تلوث الجو قائلة ان هذا المشروع المشترك ينفذ للمرة الاولي في ايران و يوخذ فيه تباين مصادر التلوث في طهران و كوالالمبور بنظر الاعتبار .

يذكر ان مركز ابحاث المواد و الطاقة التابع لوزارة العلوم والابحاث و التكنولوجيا يقع في غرب العاصمة طهران و تمكن باحثو المركز لحد الان من تسجيل العديد من الاختراعات علي الصعيدين الاقليمي و الدولي تم تسويق جزء منها.

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