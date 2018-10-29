واشنطن تكافح لإنقاذ السعودية من أزمة خاشقجي

وقال 'مايكل سبرينجمان' في مقابلة مع إرنا اليوم الاثنين، إن النظام السعودي مهم للبيت الأبيض، ليس فقط لشراء أسلحة، ولكن أيضا يلعب دورا مصيريا لادارة ترامب في هذه المرحلة لتعزيز حظر نفط إيران وتطبيق 'اتفاق القرن' ضد الفلسطينيين.

وأشار إلي أن الحكومة الأمريكية فتحت حسابا خاصا للسعودية لتنفيذ هذه الخطة وتطبيع العلاقات العربية مع الكيان الصهيوني، مضيفًا أن الإسرائيليين قلقون من عواقب قتل خاشقجي، وحاولوا من خلال تقريب السعوديين والولايات المتحدة، ممارسة المزيد من الضغط علي إيران.

وصرح المدير السابق في القنصلية الأمريكية العامة للتأشيرات في جدة: من غير المستبعد أن يكون الإسرائيليون ولوبيهم نشطين في حل المشكلة واستغلال نفوذهم لحل القضية في واشنطن.

وتوقع سبرينجمان أن يحدد البيت الأبيض والكونغرس بعض الإجراءات المحدودة ضد آل سعود، مضيفا أن الولايات المتحدة أثبتت أيضا أنها لا تواجه مشكلة مع الأنظمة البوليسية والديكتاتورية.

وفي إشارة إلي قرب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال : تحدث ترامب عن زيادة إنتاج النفط السعودي، ولا يريد وقوع خلل في سعر النفط العالمي بممارسة ضغط شديد علي السعودية. وبالنظر إلي أن ترامب يسعي الي تنفيذ الحظر النفطي ضد إيران في نوفمبر، فإنه يحتاج إلي تعاون سعودي.

واشار الدبلوماسي الأمريكي السابق الي انه خلاف ذلك، قد يواجه ترامب أزمة ارتفاع أسعار البنزين والوقود، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة عليه.

وردا علي سؤال في ان بعض أعضاء الكونجرس قد هددوا بفرض قوانين عقابية صارمة ضد النظام السعودي، وحتي انهاء الدعم العسكري للحرب اليمنية، ما مدي حقيقة تهديدات الكونجرس؟

قال : لا أعتقد أننا سنري أي إجراء جاد من جانب الكونغرس ضد السعودية، معبرا عن تشاؤمه في تحقيق هذه الوعود. حتي إن القول بأن الكونغرس قد ينهي التعاون العسكري الأمريكي مع السعودية في الحرب اليمنية ، أعتقد أنه بعيد المنال.

وأوضح إن اهتمامنا ببيع الأسلحة للسعودية واسع جدا. علي الرغم من الاحتجاجات التي سمعناها من الاعضاء الجمهوريين والديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ ، لست متأكداً من أننا سنشهد تحركاً جدياً للكونغرس ضد هذا الاتفاق. يبدو لي أن معظم مواقف الكونغرس كانت مجرد كلام وعلي الأقل لم يفعلوا أي شيء بعد.

وصرح المدير السابق في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية للتأشيرات في جدة، بان سياسات بن سلمان اثارت الشكوك حول علاقته الطويلة الأمد مع الغرب، قائلا: إن ما قام به هو في الواقع اظهر صورة مؤسفة للغاية للمملكة العربية السعودية في العالم. كان قتل جمال خاشقجي، في الواقع، امتداداً لماضي بن سلمان المروع.

وأضاف سبرينجمان أن احتجاز سعد الحريري في الرياض وإجباره علي الاستقالة من منصب رئيس الوزراء اللبناني إلي توقيف وحبس الأمراء السعوديين واستحواذه علي ممتلكاتهم بالقوة ، يعكس هذا النوع من التفكير لدي بن سلمان في القضايا.

وتابع: لقد خلق العديد من الأعداء من خلال قمع مئات الأمراء والتضييق في الداخل. لا أعلم ما إذا كنا سنسمع عن اغتياله يوما ما أم لا؟

وكان جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.

السلطات السعودية أكدت رسميا 'وفاة' خاشقجي جراء 'شجار واشتباك بالأيدي' وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا علي ذمة التحقيق فيما غيرت الرواية بعدها وقالت علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن خاشقجي قُتل في ”عملية سارت علي نحو خاطئ“ مما يتناقض مع ماقيل اولا.

انتهي** 2344

