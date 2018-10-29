تعريف نظام مصرفي جديد بين إيران والصين

بكين/ 29 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - تعتزم بكين فتح نظام مصرفي جديد لمواصلة تعاونها المالي والمصرفي مع طهران، مع إمكانية قطع العلاقات المصرفية بين بنك كونلون الصيني ورجال الأعمال الإيرانيين.

وصرحت مصادر ذات صلة اليوم الاثنين في بكين لوكالة إرنا، بأن هذا النظام البديل يجري إنشاؤه وتأسيسه، وقد عقد خبراء من البلدين بالفعل عدة اجتماعات لبحث تفاصيله.
واشارت المصادر إلي إن بنك كونلون، اعلن وبسبب الضغوط الامريكية، لم يضمن العلاقات المصرفية مع إيران ابتدأ من 1 نوفمبر، مؤكدين ان هذا النظام الذي من المقرر ان يحل محل بنك كونلون، من المقرر أن يبدأ في 1 نوفمبر أو بتأخير أنشطته.
في غضون ذلك ، دعت غرفة تجارة الإيرانيين المقيمين في الصين، في اجتماع مع المسؤولين الإيرانيين والصينيين، إلي تحديد مطالبهم في شكل نظام جديد يتم فيه إزالة مشاكل بنك كونلون في هذا النظام الجديد.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه في النموذج الجديد الذي يدرسه الصينيون، لا يمكن أن تكون هناك حالة أخري غير إنشاء بنك جديد، وإلا فإن الطرق الأخري ستكون مشكلة.
قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء هياكل بديلة من قبل الصين، ومن المتوقع أن يؤجل النظام الجديد الي عام 2019.
بنك كونلون هو صندوق ائتماني مصمم لتبادل الصين مع إيران، وفي الفترة السابقة من العقوبات الامريكية علي إيران، فرضت واشنطن الحظر علي الصندوق بسبب استمرار نشاطاته التجارية مع طهران.
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تعريف نظام مصرفي جديد بين إيران والصين

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