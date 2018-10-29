هدف مؤتمر 'حوار المنامة ' ، بلورة “الناتو العربي”

مُؤتمر “حِوار المَنامة” جاء استكمالًا للِقاءٍ عَسكريٍّ ضمّ رؤساء أركان دُوَل مجلس التعاون إلي جانِب مِصر والأُردن انعَقد في الكويت الشهر الماضي وشارَك فيه الجِنرال جوزيف فوتيل، قائِد القِيادة المركزيّة الأمريكيّة، وجَري الحَديث بعُمُق عن التَّصوُّر اللازم لهذا “الناتو العربيّ” السنيّ الذي ستَكون مُهِمَّته الرئيسيّة مُواجَهة إيران عَسكريًّا وسِياسيًّا واقتِصاديًّا.

السيد عادل الجبير، وزير الخارجيّة السعوديّ، الذي عاد إلي الأضواء مُجدَّدًا بعد اختِفاءٍ استمَرَّ لأكثَر مِن شهرين تقريبًا خرَج علينا في كلمته أمام المُؤتَمر بمَقولةٍ جديدةٍ علي غِرار مقولته السابقة والأشهر التي شدَّد فيها أنّ الرئيس بشار الأسد سيَخرُج من سورية سِلمًا أو حَربًا، عِندما أكّد أنّ هُناك رؤيَتين في المِنطَقة: الأُولي سعوديّة مُستنيرة، والثانية: إيرانيّة ظَلاميّة، واتَّهم الأخيرة بأنّها تسعَي لنَشرِ الطائفيّة في أنحاءِ المِنطَقة، وجَزَمَ بهَزيمَتِها، أي إيران، عِندما قال “التاريخ يُخبِرنا بأنّ النُّور يَنتصِر علي الظَّلام.. والسُّؤال هو كيفَ يُمكِنُنا هَزيمَتهم”.

مُؤتمر حِوار المنامة هذا كَشَفَ عن تَطوّرين رئيسيّين يُمكِن أن يكونا بُوصَلة التَّحالُف الجَديد في المِنطَقة:

ـ الأوّل: وجود اتِّصالات خليجيّة سريّة برعايةٍ أمريكيّةٍ للبَحث عَن إيجاد حَلٍّ للأزمةِ القطريّة، يبدو أنّها حقَّقَت تَقدُّمًا كَبيرًا في هذا الإطار، فالسيد الجبير أكّد أنّ دولة قطر التي تحدَّث عنها بلُغةٍ أقرَب إلي “الحميميّة”، ستَكون ضِمن المُشاركين في التحالف الاستراتيجي الجديد لمُواجَهة إيران، مُشيرًا إلي اتِّفاقاتٍ أمنيّةٍ جري التَّوصُّل إليها في اجتماعاتٍ بالرِّياض شاركَ فيها مسؤولون قطريّون، وجاء هذا الكَشف المُفاجِئ بعد تصريحاتٍ أُخرَي أطلَقها الأمير محمد بن سلمان قبل ثلاثة ايام في مُؤتمر مستقبل الاستثمار وصف فيها اقتصاد قطر “بأنّه واعِد ويُمكِن أن يكون لُبنة لاقتصاديّات قويّة بمِنطَقة الشرق الأوسط”، بمَعني آخر لم تَعُد قطر دولة شرق سلوي، وغابَ الحديث، أو خف، عن “تنظيم الحَمدين”، والعِبارات الأُخرَي التي جَري استخدامها بكثافةٍ مُنذ بِدايَة الأزَمَة، حتّي أنّ البعض تَوقَّع اختفاء “الجزيرة” في غُضونِ أشهُرٍ.

ـ الثاني: أنّ إسرائيل ستَكون الشَّريك التاسع في الناتو العربيّ السنيّ، وما تَسارُع أعمال التَّطبيع مَعَها التي تمثّلت في زيارة وفدين رياضيين إسرائيليين إلي كُلٍّ مِن الدوحة وأبو ظبي، وزيارة نتنياهو إلي مسقط، إلا التَّمهيد الأهَم لهَذهِ الشَّراكة، ولا نَستبعِد أن تُشارِك إسرائيل في قمّة واشنطن التي ستُدشِّن الحِلف الجديد مطلع شهر يناير المُقبل، فالسيد يوسف بن علوي، وزير خارجيّة سَلطنة عُمان، حرص علي التَّأكيد أمام حُضور “حِوار المنامة” بأنّ “وجود إسرائيل في الشرق الأوسط أمْرٌ مُسلَّمٌ بِه، ونَحنُ والعالم نُدرِك هَذهِ الحَقيقة، ورُبّما حانَ الوقت لمُعامَلة إسرائيل بنَفسِ المُعامَلة كالدُّوَل الأُخري، وتتحمّل الالتزامات نَفسِها”.

لا نَتَّفِق مع السيد خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجيّة البحرين في قَولِه بأنّ هذا التحالف سيُسهِم في تعزيز الأمن والاستقرار في المِنطَقة، ومُساعَدة دولها في مُواجَهة التَّحدِّيات، مِثلَما قال في خِطابِه الذي ألقاهُ أمام المُؤتمر، ونَميل إلي الاعتقاد بأنّ حِلف الناتو العربيّ الذي سيَضُم دُوَلًا “صَديقةً” لواشنطن، ويَستثنِي دُوَلًا عَربيّةً عَديدةً، ويتجاوز القَضيّة الفِلسطينيّة كُلِّيًّا، ويَفُك الارتباط السِّياسيّ والأخلاقيّ والدينيّ معها، هذا الحِلف سَيكون إعلان حَرب طائفيّة في المِنطَقة، وتَنفيذًا لمَشروعٍ إسرائيليٍّ بتَدميرِ إيران علي غِرار ما حَدَثَ للعِراق وسورية وليبيا واليَمن.

حِلف “الناتو العربيّ السنيّ” سَيلعَب الدَّور نفسه الذي لَعِبته دُوَل مجلس التعاون وبعض الدُّوَل العربيّة الأُخري في الحُروب علي العِراق وسورية وليبيا واليمن، أي توفير الغِطاء العربيّ الإسلاميّ للحَربِ الأمريكيّة الإسرائيليّة القادِمة ضِد إيران في المِنطَقة، وهُنا مَكمَن الخُطورة، مع فارِقٍ أساسيٍّ وهو أنّ الوِلايات المتحدة كانَت في حُروبِها السابقة تُعطِي وعودًا وتَعَهُّدات بإيجادِ حلٍّ للقَضيّة الفِلسطينيّة، وإقامَة الدَّولةِ المُستَقِلِّة، أمّا في الحَرب الجَديدة والوشيكة ضِد إيران فإنّ الأمر اختلَف كُلِّيًّا، وباتَ البَديل هو تَصفِيَة القضيّة الفلسطينيّة من أساسِها عَبر “صفقة القرن”.

بالأمس كانَ نِتنياهو في مَسقط، ولن نُفاجَأ إذا حَطَّ الرِّحال غَدًا أو بعد غَدٍ في أبو ظبي أو المنامة أو الدوحة أو الرياض، فنَحنُ نَشهَد ميلاد مَنظومةٍ إقليميّةٍ جَديدةٍ كبَديلٍ للمَنظومات السَّابِقة المُهمَّشةِ حاليًّا، والجامعة العربيّة علي رأسِها تَكون الدَّولة العِبريّة عَمودها الفِقريّ، وتَنتَقِل مِن خانَة العدو إلي خانَةِ الحَليف والصَّديق القَويّ الذي يُدافِع عَن حُلفائِه الجُدُد.

الشُّهور الأربَعة المُقبِلة رُبّما تَكون عُنوانًا لفَكِّ ارتباط مِنطَقة الخليج ( الفارسي ) بالقَضيّة الفِلسطينيّة، والدِّفاع العَربيّ المُشتَرك وكُل أدبيّات الوِحدة العربيّة والمَصير المُشتَرك.. ونحنُ نَتحدَّث هُنا عَن حُكوماتٍ وليسَ عَن شُعوبٍ.. والأيّام بَيْنَنَا.

راي اليوم : عبد الباري عطوان

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